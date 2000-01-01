Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Нападение `Аль-Шабааб` на отель в Могадишо: 28 погибших 25.01 21:24   MIGnews.com

Нападение "Аль-Шабааб" на отель в Могадишо: 28 погибших

Около трех десятков человек погибли и еще примерно полсотни были ранены во время нападения боевиков исламистской группировки "Аль-Шабаб" на отель Dayah в столице Сомали Могадишо. Как пишет "Би-би-си" со ссылкой на информацию полиции, в отеле должны были остановиться некоторые члены парламента страны.

Атака началась утром 25 января со взрыва автомобиля у ворот отеля, после чего боевики вступили в перестрелку с охранниками. Еще один автомобиль взорвался после того, как на место прибыли машины скорой помощи и журналисты, уточняет Al Jazeera.

"Мы получили подтверждения гибели 28 человек, еще 43 человека ранены во время двух взрывов", — сообщил Reuters Абдикадир Абдирахман, глава службы скорой помощи сомалийской столицы.

В министерстве безопасности Сомали сообщили об уничтожении четверых участников атаки в ходе спасательной операции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:17
Беседа с израильским открывателем квазикристаллов
21:06
ДиКаприо рассказал миру об израильском эко-чуде
20:47
"Праща Давида" прошла последнее испытание. Видео  
20:05
Новый автомобильный теракт в Самарии
19:28
В Ливане непальские служанки шпионили для Моссада
19:17
ЦРУ рассекретило данные о столкновении подлодок СССР и США
18:52
Топ-менеджера Лаборатории Касперского обвиняют в госизмене
18:45
Усэйн Болт лишен золота эстафеты Олимпиады-2008
18:35
Аль-Сауды напечатали статью израильтянина о терактах Ирана
17:57
Индекс Доу-Джонса ответил на победу Трампа рекордным ростом
17:36
Семерых россиян судят в Турции по подозрению в терроризме
17:11
Депутат-многоженец обозвал министра Эрдана террористом
16:30
Премьер не извиняется за то, что обвинил арабов в поджогах
16:17
"Главе правительства нет дела до страны"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus