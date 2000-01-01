25.01 21:24 MIGnews.com

Нападение "Аль-Шабааб" на отель в Могадишо: 28 погибших

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Около трех десятков человек погибли и еще примерно полсотни были ранены во время нападения боевиков исламистской группировки "Аль-Шабаб" на отель Dayah в столице Сомали Могадишо. Как пишет "Би-би-си" со ссылкой на информацию полиции, в отеле должны были остановиться некоторые члены парламента страны.Атака началась утром 25 января со взрыва автомобиля у ворот отеля, после чего боевики вступили в перестрелку с охранниками. Еще один автомобиль взорвался после того, как на место прибыли машины скорой помощи и журналисты, уточняет Al Jazeera."Мы получили подтверждения гибели 28 человек, еще 43 человека ранены во время двух взрывов", — сообщил Reuters Абдикадир Абдирахман, глава службы скорой помощи сомалийской столицы.В министерстве безопасности Сомали сообщили об уничтожении четверых участников атаки в ходе спасательной операции.