25.01 20:47 MIGnews.com

"Праща Давида" прошла последнее испытание. Видео

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Последняя версия израильская система ПРО "Праща Давида" прошла успешные совместные испытания Израиля и США, сообщили в министерстве обороны Еврейского государства 25 января.В ходе одного из тестов разработанный в IAI радар засек входящую тестовую ракету, рассчитал траекторию полета ракеты-перехватчика "Пращи Давида", которая "уничтожила цель, как и планировалось", говорится в опубликованном заявлении оборонного ведомства."Успех испытания является частью плана по развитию системы защиты от будущих угроз", - утверждают в Минобороны."Праща Давида", или "Волшебная палочка" ("Шарвит ксамим"), является совместным проектом израильской государственной компании "Рафаэль" и Raytheon, подрядчиком Агентства по противоракетной обороне Министерства обороны США. ПРО была создана, чтобы заменить морально устаревшие американские ракетные комплексы Patriot, которыми вооружен Израиль на сегодняшний день. Его целями могут выступать ракеты средней дальности либо вражеская авиация.Таким образом, эта ПРО займет свое место между другими военными разработками – системе перехвата ракет малой дальности "Железный купол", а также системами ПРО для поражения ракеты дальнего радиуса действия Arrow-2 и Arrow-3.Испытания проводились, как сообщили военные, на "расположенной в центре страны авиабазе", которой, очевидно, является база ВВС ЦАХАЛа "Хмеймим".