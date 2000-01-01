25.01 19:28 MIGnews.com

В Ливане непальские служанки шпионили для Моссада

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Спецслужбы Ливана арестовали пять человек, которых обвинили в шпионаже в пользу Израиля и создании шпионских сетей внутри страны."В ходе внимательного и тщательного наблюдения, основываясь на решении прокуратуры, главное управление общей безопасности арестовало двух ливанцев 1977 и 1982 годов рождения, палестинского беженца, родившегося в Ливане в 1992 году, а также двух гражданок Непала (1991 и 1993 г.р.) за шпионаж в пользу израильского посольства", - гласит заявление, опубликованное главным управлением общей безопасности Ливана.Отмечается, что на допросе задержанные сознались в совершении приписываемых им преступлений и признались, что вступали в телефонную связь с посольствами Израиля в Турции, Иордании, Великобритании и Непале с целью предоставления им секретной информации.В частности ливанская контрразведка утверждает, что задержанные непалки работали в качестве прислуги и через израильское посольство в Непале передавали развединформацию Моссаду.