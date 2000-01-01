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Топ-менеджера Лаборатории Касперского обвиняют в госизмене | Фото: David Orban/Flickr25.01 18:52   MIGnews.com

Топ-менеджера Лаборатории Касперского обвиняют в госизмене

Российская газета "Коммерсантъ" сообщает, что в декабре правоохранительные органы РФ арестовали главу отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, который сейчас находится в СИЗО.

По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении заместителя главы центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, которого подозревают в нарушении уголовного кодекса России по статье "Государственная измена".

Управление собственной безопасности ФСБ расследует получение Михайловым денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности.

В самой "Лаборатории Касперского" арест Стоянова подтвердили, но, несмотря на это, кадровые перестановки проводить не собираются. Сам ход расследования в компании не комментируют. Однако ввиду активного сотрудничества ее директора Евгения Касперского с ФСБ и МВД аналитики сомневаются, что арест сможет повлиять на деятельность компании.
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