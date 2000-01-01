Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






ЦРУ рассекретило данные о столкновении подлодок СССР и США | Фото: Thinkstock25.01 19:17   MIGnews.com

ЦРУ рассекретило данные о столкновении подлодок СССР и США

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило документ о столкновении американской и советской подлодок в ноябре 1974 года.

В частности, ЦРУ опубликовало телеграмму Генри Киссинджера, занимавшего в то время пост советника президента США по национальной безопасности, с сообщением об инциденте. Телеграмма доступна на сайте ведомства.

"Мы только что получили сообщение из Пентагона о столкновении нашей подводной лодки с советской субмариной", — говорится в тексте.

Как следует из документа, американская лодка James Madison столкнулась с советской на выходе из базы Холи-Лох (Шотландия, примерно в 50 километрах от Глазго). После аварии обе субмарины всплыли, затем советская лодка совершила погружение и ушла из района ЧП. О повреждениях ничего не сообщалось.

Как уточняет издание CNET, база ВМС США в Холи-Лох была закрыта в 1992 году. Тогда же из эксплуатации была выведена лодка James Madison.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:05
Новый автомобильный теракт в Самарии
19:28
В Ливане непальские служанки шпионили для Моссада
18:52
Топ-менеджера Лаборатории Касперского обвиняют в госизмене
18:45
Усэйн Болт лишен золота эстафеты Олимпиады-2008
18:35
Аль-Сауды напечатали статью израильтянина о терактах Ирана
17:57
Индекс Доу-Джонса ответил на победу Трампа рекордным ростом
17:36
Семерых россиян судят в Турции по подозрению в терроризме
17:11
Депутат-многоженец обозвал министра Эрдана террористом
16:30
Премьер не извиняется за то, что обвинил арабов в поджогах
16:17
"Главе правительства нет дела до страны"
16:14
Нетаниягу: я не первый, кто говорит с олигархами
16:04
ПАСЕ обвинила Израиль в "систематических убийствах" арабов
15:17
Россия подготовила проект сирийской Конституции
14:55
Бельгия: арестованы 7 подозреваемых в связях с террористами
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus