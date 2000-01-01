ЦРУ рассекретило данные о столкновении подлодок СССР и США
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило документ о столкновении американской и советской подлодок в ноябре 1974 года.
В частности, ЦРУ опубликовало телеграмму Генри Киссинджера, занимавшего в то время пост советника президента США по национальной безопасности, с сообщением об инциденте. Телеграмма доступна на сайте ведомства.
"Мы только что получили сообщение из Пентагона о столкновении нашей подводной лодки с советской субмариной", — говорится в тексте.
Как следует из документа, американская лодка James Madison столкнулась с советской на выходе из базы Холи-Лох (Шотландия, примерно в 50 километрах от Глазго). После аварии обе субмарины всплыли, затем советская лодка совершила погружение и ушла из района ЧП. О повреждениях ничего не сообщалось.
Как уточняет издание CNET, база ВМС США в Холи-Лох была закрыта в 1992 году. Тогда же из эксплуатации была выведена лодка James Madison.