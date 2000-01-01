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Аль-Сауды напечатали статью израильтянина о терактах Ирана 25.01 18:35   MIGnews.com

Аль-Сауды напечатали статью израильтянина о терактах Ирана

Саудовская Аравия продолжает демонстрировать потепление в отношении Израиля, на этот раз на медийном уровне. Так, связанное с монаршей семьей издание "Маджалла" (Majalla) опубликовало статью об ответственности Ирана за теракты, произошедшие против евреев в Аргентине – взрывы в посольстве Израиля в Буэнос-Айресе (1992 год) и Аргентинском еврейском культурном центре AMIA (1994 год).

Но любопытно не это, а то, что в графе авторства заметки "Привлечь Иран к ответственности" указано абстрактное "Буэнос-Айрес – Тель-Авив". На самом же деле, как пишет The Times of Israel, ее написал израильтянин Ронен Бергман, которые привел неоспоримые доказательства участия Исламской республики в организации взрывов, которые унесли жизни более 100 человек.

Стоит отметить, что "Маджалла" – это газета, издаваемая в Лондоне на арабском и английском языках. Принадлежит она издательству, которое ранее возглавлял заместитель наследного принца Саудовской Аравии, принц Турки бин Салман аль-Сауд, который, возглавив министерство обороны и королевский суд, оставил издательское дело. Сейчас им руководит саудовский принц Бадр бин Абдулла аль-Сауд.

Сам Ронен Бергман рассказал The Times of Israel, что, хотя "Маджалла" ранее и освещала вопросы, связанные с Израилем, статья израильского автора на ее страницах была опубликовала впервые.

В ней он привел выдержки из интервью с ныне покойным федеральным прокурором Аргентины Альберто Нисманом, который рассказал ему о причастности ИРИ к терактам и о попытках бывших президента Кристины Киршнер и министра иностранных дел Эктора Тимермана скрыть ответственность иранцев. Кроме того, в арабоязычной версии газеты также была размещена фотография Нисмана и Бергмана, сделанная в доме последнего в Израиле.
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