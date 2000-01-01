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Семерых россиян судят в Турции по подозрению в терроризме | Фото: Thinkstock25.01 17:36   MIGnews.com

Семерых россиян судят в Турции по подозрению в терроризме

Турецкий суд рассматривает дело девятерых предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, также известна как ISIS), в том числе семи российских граждан, которые обвиняются в подготовке терактов в Стамбуле с использованием радиоуправлямых моделей самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Газета приводит фамилии подсудимых: Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ. Сообщается, что на суде присутствует переводчик с русского.

Согласно обвинительному заключению, теракты были запланированы на июнь 2016 года, но подозреваемых задержали во время разведки места атаки. Им грозит до 15 лет лишения свободы за членство в вооруженной террористической организации.

У Хацаева и Орстхо конфисковали две модели самолетов, которые, согласно обвинительному заключению, способны перевозить от 17 до 50 килограммов взрывчатки. У Цайсаева нашли компоненты для изготовления "жилетов смертников".

Сообщается, что взрывчатку для проведения терактов переправили в Стамбул из юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа, граничащей с Сирией.
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