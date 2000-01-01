25.01 14:55 MIGnews.com

Бельгия: арестованы 7 подозреваемых в связях с террористами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Бельгии правоохранительные органы задержали 7 человек по подозрениям в связях с террористами. Аресты прошли в рамках антитеррористического расследования. Об этом сообщает прокуратура Бельгии."Расследование связано с изучением вопроса о возможной причастности к вернувшимся из Сирии боевикам", - говорится в заявлении.Отмечается, что операция не связана с терактом в Брюсселе в марте прошлого года и нападениями в Париже в ноябре 2015 года. Аресты были произведены в восьми разных местах.Уточняется, что во время операции сотрудникам не пришлось применять оружие, а поэтому не было произведено ни одного выстрела.