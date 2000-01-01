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25.01 13:14   MIGnews.com

В Сомали при взрыве погибли 13 человек

По меньшей мере, 13 человек погибли в результате взрыва у входа в гостиницу в столице Сомали Могадишо. Возле входа в отель Dayah взорвался заминированный грузовик, после чего неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия.

Полиция считает, что ответственными за нападение являются боевики группировки "Аш-Шабаб".

"По крайней мере, 13 человеку погибли и десятки получили ранения в результате двух взрывов в гостинце. Среди погибших были и гражданские и военные", - сообщил сотрудник полиции Мохамед Ахмед агентству Reuters.

Он также добавил, что число жертв может возрасти.
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