В Сомали при взрыве погибли 13 человек

По меньшей мере, 13 человек погибли в результате взрыва у входа в гостиницу в столице Сомали Могадишо. Возле входа в отель Dayah взорвался заминированный грузовик, после чего неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия.
Полиция считает, что ответственными за нападение являются боевики группировки "Аш-Шабаб".
"По крайней мере, 13 человеку погибли и десятки получили ранения в результате двух взрывов в гостинце. Среди погибших были и гражданские и военные", - сообщил сотрудник полиции Мохамед Ахмед агентству Reuters.