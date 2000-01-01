25.01 13:45 MIGnews.com

В Иерусалиме выпадет снег

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По оценкам израильских метеорологов, в конце недели в стране ожидаются холода, штормовые ветры, дожди, а местами выпадет снег.Массы холодного воздуха начнут появляться над израильской территорией уже сегодня. В некоторых районах возможен дождь, в горах - туман.26 января ожидается дальнейшее снижение температуры воздуха - в горных районах до 4-5 градусов. В второй половине дня дожди пойдут на севере страны, а в ночь с четверга на воскресенье следует ожидать дождей в прибрежной полосе.В пятницу дожди будут идти на всей территории от северной границы до Негева.На горе Хермон выпадет снег. Также снег покроет пики гор в Галилее и на голанских высотах.Снег возможен в Иерусалиме, Кирьят-Арба и Гуш-Эцион, но в указанных районах снежный покров будет слишком слабым и не удержится на почве.