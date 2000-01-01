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В Кувейте казнили члена королевской семьи | Фото: Thinkstock25.01 12:48   MIGnews.com

В Кувейте казнили члена королевской семьи

В Кувейте были приведены в исполнение смертные приговоры семерым осужденным, среди которых был и член из правящей в королевстве семьи. Принца Файсала Абдулла аль-Джабер аль-Сабаха казнили через повешение, сообщает государственное агентство KUNA.

Кроме принца, казнили шесть мужчин и одну женщину. В списке было два гражданина Кевейта, в том числе и Аль-Сабах, который был осужден за спланированное убийство.

Остальные были осуждены за совершение различных преступлений, в том числе убийство, покушение на убийство, похищение и изнасилование.
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