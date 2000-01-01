25.01 12:30 MIGnews.com

В пригороде Парижа ограблен особняк Ротшильда

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Французская полиция сообщает о том, что особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа был ограблен, передает РИА Новости.По данным правоохранительных органов, стоимость ущерба может составлять 400 тысяч евро.Инцидент произошел накануне вечером в департаменте Сена и Марна неподалеку от Парижа.Известно, что грабителям даже удалось попасть на второй этаж особняка, а также сообщается, что они вынесли украшения и некоторую сумму наличных."Ущерб оценивается в сумму от 200 до 400 тысяч евро. Ведется более точная оценка", — говорится в сообщении.