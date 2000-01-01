26.01 00:08 MIGnews.com
Огромный жадный питон наелся так, что не смог пошевелиться
В Малайзии местные жители поймали гигантского питона после того, как он съел двух коз и уже не смог пошевелиться. Об этом сообщает ТСН
со ссылкой на Daily Mail.
Огромной жадной рептилие удалось проскользнуть через сетку в сельской местности штата Паханг и съесть несчастных домашних животных.
Позже перепуганные жители нашли змею в грязи, она лениво лежала и пыталась переварить свои трофеи.
Местным жителям удалось связать обжору и погрузить в машину. Свидетели утверждают, что это был самый длинный питон, которого они когда-либо видели.
"Это научит его не быть таким жадным. Потребовалось три мужчины, чтобы отнести питона прочь. Он был длинный, очень длинный", - говорят очевидцы.
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