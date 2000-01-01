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Раввин Иешияху Пинто освобожден из тюрьмы | Фото: Thinkstock25.01 11:02   MIGnews.com

Раввин Иешияху Пинто освобожден из тюрьмы

Раввин Иешияху Пинто, осужденный на год тюремного заключения за взяточничество, отбыл свой срок и утром 25 января был освобожден из тюрьмы Ницан в Рамле.

Ранее комиссия по освобождениям управления тюрем, приняв во внимание тот факт, что раввин осознал тяжесть своего проступка и раскаялся, приняла решение о сокращении срока Пинто на треть. Это решение, однако, было обжаловано прокуратурой и отменено.

Пинто в октябре 2012 был обвинен в попытке дать взятку в размере 200 тысяч долларов бригадному генералу Эфраиму Браха. Браха позднее покончил жизнь самоубийством.
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