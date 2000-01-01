24.12 10:03 MIGnews.com

Израиль: пыльные бури, шторм и угроза наводнений

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Израильские метеорологи предсказывают начало периода похолодания и дождей.Сегодня. 24 декабря, сила ветра усилится и достигнет в некоторых частях страны 70 км/ч. Высота волна на Средиземном море может достигать четырех метров.Завтра, 25 декабря, дожди пойдут на севере и в центре страны. К вечеру дожди распространятся на Негев. Сила ветра составит 40-50 км/ч. В прибрежной полосе и в низинах существует вероятность внезапных наводнений. На юг страны обрушатся пыльные бури. Высота волна на Средиземном море достигает пяти метров.В четверг дожди продолжатся и усилятся. и будут сопровождаться грозами. Возникнет угроза наводнений на юге и востоке страны. Температура воздуха понизится, на горе Хермон выпадет снег. В пятницу дожди будут идти от северной границы и до Негева.