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Президент Бразилии госпитализирован | Фото:24.12 15:59   MIGnews.com

Президент Бразилии госпитализирован

Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в больницу из-за падения в резиденции.

Врачи сделали ему компьютерную томографию головного мозга.

По словам источников, проверка не выявила каких-либо отклонений от нормы. Тем не менее, президент Бразилии пока останется под медицинским наблюдением.

"Осмотр не выявил каких-либо проблем, говорится в заявлении администрации президента", - говорится в сообщении.

Прошлой зимой его прооперировали, удалив колостомический мешок, установленный после того, как его ударили ножом в живот в сентябре пришлого года. На Болсонару напали 5 сентября 2018 года, когда он был кандидатом в президенты страны во время его встречи с избирателями.


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