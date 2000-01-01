24.12 15:59 MIGnews.com

Президент Бразилии госпитализирован

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Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в больницу из-за падения в резиденции.Врачи сделали ему компьютерную томографию головного мозга.По словам источников, проверка не выявила каких-либо отклонений от нормы. Тем не менее, президент Бразилии пока останется под медицинским наблюдением."Осмотр не выявил каких-либо проблем, говорится в заявлении администрации президента", - говорится в сообщении.Прошлой зимой его прооперировали, удалив колостомический мешок, установленный после того, как его ударили ножом в живот в сентябре пришлого года. На Болсонару напали 5 сентября 2018 года, когда он был кандидатом в президенты страны во время его встречи с избирателями.