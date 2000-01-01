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Названо имя третьей жертвы аварии автобуса 947 | Фото:24.12 11:47   MIGnews.com

Названо имя третьей жертвы аварии автобуса 947

Во вторник, 24 декабря, стало известно имя третьей жертвы ДТП, в которое попал автобус маршрута 947.

Погибшей оказалась 71-летняя гражданка Израиля и США Берта Шварц.

Женщина приехала из Филадельфии, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы и увидеть внука, который должен родиться через две недели. В автобусе также был ее муж.

Ранее также стало известно, что в аварии погибла 35-летняя жительница Иерусалима Хейли Варенберг и 79-летний Йосеф Кахалани из Петах-Тиквы. Имя еще одной погибшей женщины пока неизвестно.


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