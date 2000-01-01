24.12 11:47 MIGnews.com
Названо имя третьей жертвы аварии автобуса 947
Во вторник, 24 декабря, стало известно имя третьей жертвы ДТП, в которое попал автобус маршрута 947.
Погибшей оказалась 71-летняя гражданка Израиля и США Берта Шварц.
Женщина приехала из Филадельфии, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы и увидеть внука, который должен родиться через две недели. В автобусе также был ее муж.
Ранее также стало известно
, что в аварии погибла 35-летняя жительница Иерусалима Хейли Варенберг и 79-летний Йосеф Кахалани из Петах-Тиквы. Имя еще одной погибшей женщины пока неизвестно.
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