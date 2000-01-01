24.12 09:45 MIGnews.com
В тайнике близ Кунейтры обнаружено израильское оружие
Сирийская армия сообщает о том, что обнаружен тайный склад оружия и боеприпасов в Джабхат аль-Касаб близ Кунейтры.
В тайнике - большое количество оружия израильского и американского производства.
Согласно сообщениям в сирийской прессе, оружие использовалось мятежниками в боях с правительственными войсками.
Среди прочего, найдены автоматы, противотанковые ракеты , пулеметы, мины и спутниковые телефоны.
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