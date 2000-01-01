24.12 14:34 MIGnews.com

67-летняя израильтянка арестована в Индии за пулю в багаже

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67-летняя израильтянка, путешествовавшая по Индии в составе организованной группы туристов была арестована после того, как у нее в багаже обнаружили пулю.Израильтянка провела на полицейской станции более трех часов и была отпущена только после уплаты штрафа в 4 300 долларов и 100 тысяч рупий адвокату.Израильтянка говорит, что понятия не имеет, откуда в ее багаже взялась пуля. Общий финансовый ущерб для нее составил около 20 тысяч шекелей.Ранее израильтянин провел четыре месяца в тюрьме - по той же причине. Суд над ним должен состояться на следующей неделе - но никто не знает, чем он закончиться. Также недавно был задержан израильский подполковник при перелете в Катманду. Благодаря вмешательству израильского посольства удалось обойтись без возбуждения уголовного дела.