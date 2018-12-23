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Видео: две женщины в Негеве избивают школьницу палками 24.12 15:09   MIGnews.com

Видео: две женщины в Негеве избивают школьницу палками

10-й канал израильского ТВ опубликовал запись камер наружного наблюдения в городе Рахат.

Две 20-летний женщины, вооружившись палками, атаковали 16-летнюю школьницу.

Прохожие на улице не помогли жертве. Только через несколько минут к месту происшествия подъехал полицейский патруль, арестовавший нападавших.

Девочка нуждалась в медицинской помощи.

Женщинам будет предъявлено обвинение в избиении и причинении телесных повреждений.

Полиция сообщила, что причиной нападения является “конфликт между семьями”.





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