24.12 15:09 MIGnews.com

Видео: две женщины в Негеве избивают школьницу палками

תיעוד: שתי נשים תוקפות תלמידה - עוברי האורח בסביבה מתעלמים • @bokeralmog עם כל הפרטים >> https://t.co/eIkqZemHTs pic.twitter.com/eYhW9jw2Yd — חדשות עשר (@news10) December 23, 2018

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10-й канал израильского ТВ опубликовал запись камер наружного наблюдения в городе Рахат.Две 20-летний женщины, вооружившись палками, атаковали 16-летнюю школьницу.Прохожие на улице не помогли жертве. Только через несколько минут к месту происшествия подъехал полицейский патруль, арестовавший нападавших.Девочка нуждалась в медицинской помощи.Женщинам будет предъявлено обвинение в избиении и причинении телесных повреждений.Полиция сообщила, что причиной нападения является “конфликт между семьями”.