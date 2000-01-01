24.12 15:38 MIGnews.com
В столице Афганистана возле министерства взорвалась машина
24 декабря, в понедельник возле Министерства общественных работ Афганистана в Кабуле взорвалась машина, начиненная взрывчаткой, а затем началась стрельба, сообщило министерство внутренних дел.
Представитель Министерства внутренних дел Насрат Рахими заявил, что после взрыва несколько вооруженных лиц заняли позиции в близлежащем здании и вели перестрелку с афганскими силами безопасности.
О жертвах не сообщалось.
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