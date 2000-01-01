Уфа: Коллега держала дознавательницу во время изнасилования
Свидетель группового изнасилования 23-летней дознавательницы из Уфы может стать фигурантом уголовного дела. Такое предположение высказал информированный источник ГорОбзор.ру. По его словам, ее могут обвинить как соучастиницу изнасилования. По данным собеседника, она помогала держать потерпевшую за голову и руки во время насильственных действий.
- На данный момент она перевелась в другое отделение, ей может грозить уголовное дело, - рассказал он в беседе.
Он также сообщил об условиях содержания троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги. По его словам, худшая камера у Павла Яромчука, чьи биоматериалы были обнаружены при первичной экспертизе.
- Его содержат в ШИЗО (Штрафной изолятор – прим. ред). Матвеев и Галиев находятся в более или менее в комфортных условиях. Они хранят молчание. Единственное, что могу сказать, что анализов до сих пор по ним нет, - сообщил собеседник.
Добавим, что 18 декабря потерпевшая дознавательница выйдет на работу после госпитализации. Как рассказал источник ГорОбзор.ру, коллеги девушки намерены объявит ей «знак протеста». По его словам, все боятся даже подходить к ней.
Добавим, что ГорОбзор.ру сообщал, что предварительные результаты биоэкспертизы подтвердили факт кнасильственных сексуальных действий: 23-летняя дознаватель получила множественные повреждения тканей. Также в ходе исследования обнаружены биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука.
Ранее сообщалось, что в здании Отдела по вопросам миграции МВД РФ по Уфимскому району трое высокопоставленных полицейских изнасиловали 23-летнего дознавателя. Известны личности всех трех насильников: начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев, начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Галиев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук.
СК возбудил по данному факту уголовные дела по статьям «Изнасилование» (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ). По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Все подозреваемые задержаны.