24.12 13:02 MIGnews.com

Израиль: вероятность цунами - 100%

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После смертоносного цунами в Индонезии доктор Амос Соломон, старший исследователь Израильского Геологического Института дал интервью порталу walla.Соломон предупредил: “Цунами в Израиле - лишь вопрос времени. Вероятность того, что оно случится - 100%”.За последние 3700 лет в Средиземном море случилось 41 цунами. Последнее ударило по побережью Алжира в 2003 году. Тогда высота волн достигала 2 метров.В 1908 году цунами, с высотой волны 20 метров, ударило пор Сицилии. Погибли 70 тысяч человек, 200 тысяч были ранены.Доктор Соломон указал на то, что причиной большей части цунами являются землетрясения. Такое землетрясение может, например, произойти в Иорданской долине. Он может породить оползень в Средиземное море, а тот, в свою очередь - цунами.За последние 2000 лет на Израиль обрушилось 10 цунами. Причинами 8 были землетрясения в Израиле, а причинами 2- землетрясения в Греции.Четыре раза цунами ударили по побережью Кейсарии - в 1500 году до н.э., в 100-200 годах до н.э., в 500-600 годах и в 1100-1200 годах.Доктор Соломон говорит, что цунами, скорее всего, придет со стороны Крита и у израильтян будет около 45 минут на эвакуацию.