24.12 10:23 MIGnews.com

В Египте арестован продюсер "Аль-Джазиры"

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Полиция Египта задержала новостного продюсера панарабского телеканала "Аль-Джазира" Махмуда Хусейна. Правоохранительные органы вменяют ему попытку свержения правительства и президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси, так как он является членом запрещенного в стране исламистского движения "Братья-мусульмане", сказано на сайте канала.Хусейн приехал в Египет в отпуск во вторник, 20 декабря, но был задержан в аэропорту Каира, в течение 15 часов его допрашивали, а спустя 3 дня арестовали. На данный момент нет никакой информации о его местонахождении."Аль-Джазира" возлагает на египетское руководство полную ответственность за безопасность Хусейна и призывает к его немедленному освобождению", - сказано в заявлении телесети.Стоит отметить, что Махмуд Хусейн является гражданином Египта, где работал на "Аль-Джазире" вплоть до закрытия ее египетского офиса после избрания президентом ас-Сиси в 2013 году. После того он бежал в Доху, где и жил до сего дня. МВД Катара отказались давать какие-либо комментарии по поводу случившегося.Отмечается, что ранее египетские правоохранители проводили обыски в доме двух его братьев, а их самих арестовали.