25.12 04:25 MIGnews.com

Авария на горнолыжном курорте в Италии

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Подъемник на горнолыжном курорте севере Италии сломался в субботу, 24 декабря, что привело к тому, что более 120 лыжников остались заперты в кабинах праздничных гондол на высоте около 30 метров (ярдов) от земли. Спасательная операция на данный момент находится в стадии реализации, как сообщили чиновники.Чиновники альпийских спасательных служб сообщили, что авария на горе Червиния в северной Италии, недалеко от французской границы, вероятно, произошла из-за ветров.Спасательные отряды проникли в кабины через люки в верхней части гондол и опустили попавших в ловушку лыжников на землю.Итальянское телевидение сообщает, что ситуация находится под контролем. Более половины лыжников были спущены на землю, операция должна была быть завершена еще через несколько часов.