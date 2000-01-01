24.12 21:21 MIGnews.com

Тунисцы вышли на митинг против террористов как Амри

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Около 200 человек протестовали в тунисской столице против возвращения тунисских джихадистов, которые воевали за границей.Митинг был вызван смертоносным терактом на рождественской ярмарке в Берлине, когда тунисский террорист Анис Амри протаранил толпу людей. Также сообщается, что он присягнул на верность террористической группировке Исламское Государство, также известной как ISIS, и был убит в пятницу в полицейском перестрелке.24-летний Амри должен был быть депортирован домой из Германии.Баннеры на акции протеста в субботу, 24 декабря, перед зданием парламента в Тунисе гласили: "Закройте двери терроризму". Протестующие махали тунисскими флагами и пели национальный гимн.Один из протестующих сказал: "Для нас они не являются тунисцами. Они ужасные люди".