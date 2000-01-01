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flickr 24.12 20:53   MIGnews.com

Великобритания: 2 человека обвиняются в терроре

Два человека оказались в лондонском суде по обвинению в совершении различных преступлений, связанных с терроризмом.

Мунир Хасан Мохаммед обвиняется в подготовке террористического акта, а также в том, что он является членом экстремистской группировки Исламское Государство, также известной как ISIS, и наличии инструкции о том, как построить взрывное устройство внутри мобильного телефона. 35-летний обвиняемый не предстал перед Судом магистров Вестминстера.

32-летней Роваиде Эль-Хасан были предъявлены аналогичные обвинения, за исключением членства в террористической группировке Исламское Государство. Кроме того, она также не появилась в зале суда. Оба обвиняемых находятся в ожидании своего следующего судебного заседания.

Они были арестованы с четырьмя другими людьми ранее в декабре. Остальные четверо были отпущены без предъявления обвинений.
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