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США: родители пытались заморить голодом 3 детей 24.12 20:17   MIGnews.com

США: родители пытались заморить голодом 3 детей

Пара из Пенсильвании пыталась заморить голодом 3 детей до смерти, потому что их отец больше не хотел их иметь, как заявила полиция штата на этой неделе.

По словам полицейских, социальные работники спасли изможденных детей, девочек в возрасте 4 и 5 лет и мальчика в возрасте 6 лет, от их родителей 16 декабря, и доставили их в больницу. Подробная информацию об их нынешнем состоянии здоровья на данный момент недоступна.

Родители детей, 33-летний Джошуа Вейант и 38-летняя Бренди Вейант, проживали в Галифаксе, небольшом городке, расположенном в около 21 миле к северу от столицы штата, Харрисбурга.

По данным полиции, им было предъявлено обвинение в пятницу во второй половине дня по 18 пунктам: нескольким пунктам по нападению при отягчающих обстоятельствах, незаконному лишению свободы, создающему угрозу благополучию детей и так далее.

Пара в настоящее время содержится под стражей в тюрьме Дафин. На данный момент остается неизвестным, есть ли у них адвокат.
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