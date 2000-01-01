24.12 17:25 MIGnews.com

Арестованы подельники "берлинского" террориста

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Тунисские силы безопасности арестовали 3 предполагаемых боевиков после раскрытия их связи с Анисом Амри, который несет ответственность за проведение теракта на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которой погибли 12 человек. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщило МВД Туниса.Министерство внутренних дел сообщило, что племянник 24-летнего Амри был среди трех арестованных мужчин и был в контакте с Амри через социальные сети. Напомним, что террорист Анис Амри был убит в пятницу, 23 декабря, итальянской полицией после того, как он вытащил пистолет и нацелил его ни них во время обычного обыска.Спецслужбы Испании расследует возможную связь через Интернет между Амри и гражданином Испании, как сообщил министр внутренних дел Хуан Игнасио Сойдо радиостанции COPE в субботу, 24 декабря.По его словам, полиция и силы безопасности изучают информацию и вынесут решение о том, следует ли провести какие-либо аресты.24-летний террорист Анис Амри протаранил толпу людей грузовиком на рождественской ярмарке в Берлине в понедельник, 19 декабря. Целью теракта была месть за мусульман, погибших в результате авиаударов, которые западные страны наносили по позициям боевиков в Сирии и Ираке. Об этом главный подозреваемый в организации атаки Анис Амри заявил в опубликованном 23 декабря видеопризнании.Кроме того, на записи он присягнул на верность главарю террористической организации ISIS Абу Бакру аль-Багдади, и призвал своих соратников-исламистов совершать теракты против "крестоносцев" Запада. Ролик был размещен на форуме ISIS 23 декабря. К сожалению, запись с английскими или русскими субтитрами на данный момент недоступна.