24.12 14:00 MIGnews.com

ISIS готовит американцам "кровавое Рождество"

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ФБР выпустило предупреждение о возможных атаках так боевиков террористической группировки ISIS на территории США в рождественские праздники."ФБР известно о нескольких онлайн-публикациях, в которых содержатся призывы к атакам против американских церквей. Как и всегда в подобных случаях, ФБР отслеживает ситуацию, выясняя, насколько правдоподобны такие угрозы", - говорится в заявлении Федерального бюро расследований.Ранее неназванные чиновники сообщили американским СМИ, что ФБР и министерство внутренней безопасности США направили нижестоящим ведомствам на местах официальное предупреждение о возможных атаках. Это произошло после того как на сайтах, поддерживающих "Исламское государство", был опубликован находящийся в открытом доступе перечень американских церквей.Кроме того, власти Нью-Йорка, Чикаго и Сан-Франциско усилили меры безопасности на рождественских рынках - после атаки на рождественскую ярмарку в Берлине.