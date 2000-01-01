24.11 08:12 MIGnews.com

Задержаны подозреваемые в обстреле полицейской машины

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В воскресенье, 24 ноября, были арестован семь подозреваемых в причастности к субботней стрельбе по полицейскому автомобилю, а еще двое участников были арестованы за нарушение порядка после происшествия.В субботу днем неизвестные обстреляли в полицейскую машину в северном арабском городе Дейр-эль-Асад.Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь. В результате инцидента никто не пострадал.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал: №Стрельба по полицейской машине в Дейр-эль-Асаде недопустима, и я хотел бы поддержать полицию. Мы задержим участников беспорядков и разберемся с ними в полном объеме закона".