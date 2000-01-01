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Задержаны подозреваемые в обстреле полицейской машины | Фото:24.11 08:12   MIGnews.com

Задержаны подозреваемые в обстреле полицейской машины

В воскресенье, 24 ноября, были арестован семь подозреваемых в причастности к субботней стрельбе по полицейскому автомобилю, а еще двое участников были арестованы за нарушение порядка после происшествия.

В субботу днем неизвестные обстреляли в полицейскую машину в северном арабском городе Дейр-эль-Асад.

Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь. В результате инцидента никто не пострадал.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал: №Стрельба по полицейской машине в Дейр-эль-Асаде недопустима, и я хотел бы поддержать полицию. Мы задержим участников беспорядков и разберемся с ними в полном объеме закона".


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