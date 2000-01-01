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Тысячи овец оказались в море из-за ЧП у побережья Румынии | Фото:25.11 06:02   MIGnews.com

Тысячи овец оказались в море из-за ЧП у побережья Румынии

В Румынии перевернулось грузовое судно Queen Hind под флагом островного государства Палау, на борту которого находились более 14 тысяч овец.

По данным ВВС, в спасательной операции участвовала полиция, пожарные и военно-морской флот.

Судно вышло из порта Мидия недалеко от города Констанца на побережье Черного моря. Причина аварии неизвестна.



На борту Queen Hind на его борту было 22 члена экипажа, все они – граждане Сирии. Один человек доставлен в больницу с переохлаждением. Некоторых овец удалось спасти. Как полагается, оставшаяся часть животных утонула.






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