Коалы "функционально вымерли" из-за пожаров в Австралии
В Австралии из-за масштабных лесных пожаров, засухи и вырубки лесов сокращаются популяции коалы.
По оценкам председателя Австралийского фонда коалы Деборы Табарт, от огня погибли свыше тысячи милых обитателей континента и 80% их среды обитания было уничтожено, передает Forbes.
Разрушительные факторы привели к тому, что коалы стали "функционально вымершими" – когда население становится настолько ограниченным, что больше не играет существенной роли в своей экосистеме. В то время как некоторые особи могут воспроизводить потомство, ограниченное количество животных делает долгосрочную жизнеспособность вида маловероятной и очень восприимчивой к болезням.
Уточняется, что вырубка лесов и пожары уничтожают основной источник питания коал – эвкалиптовое дерево. Пока растения вырастут вновь, уйдут месяцы, и для многих животных не останется подходящего источника пищи.
Многие призывают правительство Австралии принять Закон о защите коалы, написанный в 2016 году, но так и не вступивший в силу. Недавние вирусные видеоролики о спасении коал австралийцами привели к увеличению пожертвований для поддержки госпитализации и помощи сожженным животным.