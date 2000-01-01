24.11 19:28 MIGnews.com

Протесты в Ираке набирают обороты: убитые и пострадавшие

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В воскресенье, 24 ноября, во время протестов на юге Ирана были убиты шестеро протестующих.Согласно сообщениям Комиссии по правам человека, три человека погибли и еще около 50 человек были ранены в столкновениях с силами безопасности возле ключевого южного порта Умм-Каср, передает The Times of Israel.В частности, силы безопасности обстреливали протестующих, пытаясь заблокировать доступ к порту, который является жизненно важным каналом для импорта продовольствия и лекарств, а также для экспорта энергоносителей.Несколькими часами ранее, еще трое протестующих были застрелены и по меньшей мере 47 ранены силами безопасности в Насирии.В свою очередь, министр здравоохранения Джафара Алави сообщил агентству новостей INA, что сего в ходе протестов в Ираке погибло порядка 110 человек, среди которых также сотрудники сил безопасности.