Протесты в Ираке набирают обороты: убитые и пострадавшие
В воскресенье, 24 ноября, во время протестов на юге Ирана были убиты шестеро протестующих.
Согласно сообщениям Комиссии по правам человека, три человека погибли и еще около 50 человек были ранены в столкновениях с силами безопасности возле ключевого южного порта Умм-Каср, передает The Times of Israel.
В частности, силы безопасности обстреливали протестующих, пытаясь заблокировать доступ к порту, который является жизненно важным каналом для импорта продовольствия и лекарств, а также для экспорта энергоносителей.
Несколькими часами ранее, еще трое протестующих были застрелены и по меньшей мере 47 ранены силами безопасности в Насирии.
В свою очередь, министр здравоохранения Джафара Алави сообщил агентству новостей INA, что сего в ходе протестов в Ираке погибло порядка 110 человек, среди которых также сотрудники сил безопасности.