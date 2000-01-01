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Хайфа: малыш умер в детсаду от удушья | Фото:24.11 19:04   MIGnews.com

Хайфа: малыш умер в детсаду от удушья

В воскресенье, 24 ноября, в детском саду Хайфы от удушья утром умер маленький ребенок.

Об этом сообщает The Timas of Israel.

Малыша, лежачим на полу, обнаружила одна из воспитательниц детского сада. На шее она заметила шнур от занавески.

Пострадавшего доставили в близлежащую больницу РАМБАМ. Врачи в течение двух часов боролись за жизнь малыша, но так и не смогли его спасти. Уточняется, что работники детсада допрашиваются полицией.


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