Убийца раввина Итамара Бен-Галя получил пожизненное
В воскресенье, 24 ноября, в окружном суде в Лоде был вынесен пожизненный приговор террористу Абед аль-Кариму Асси, убившему 29-летнего раввина Итамара Бен-Галя у въезда в Ариэль.
Как уточняют израильские СМИ, во время слушаний доводов о наказании убийца прервал адвоката, который пытался убедить судей, что приговор должен быть смягчен.
Асси объявил, что "преднамеренно убил еврея", потому что Израиль якобы "истребляет женщин и детей".
В итоге, в дополнение к пожизненному заключению окружной суд Лода распорядился взыскать с террориста выплату для семьи Бен-Галя в размере 258 тысяч шекелей.
Отметим, что раввина убили 5 февраля 2018 года на улице Сдерот Иерушалаим на въезде в Ариэль. Асси вооружился двумя ножами, приехал к перекрестку, где заметил стоящего на автобусной остановке Бен-Галя, подошел к нему и несколько раз ударил в грудь и живот.
Раввин пытался бежать, однако террорист продолжал наносить ему смертельные удары. Нападавшего удалось арестовать лишь через полтора месяца. Вместе с ним тогда схватили еще несколько человек.
Асси в момент ареста выглядел "потерянным" и "испуганным". Его мать родилась в Нацерете и позднее переехала в Хайфу. Его отец - житель Шхема и резидент Палестинской автономии. Родители поженились 21 год назад.
Террорист немедленно после теракта бежал в палестинскую деревню по соседству с Ариэлем - но после этого покинул и ее. В ходе расследования выяснилось, что страница Асси в Facebook была наполнена постами, восхваляющими палестинских “шахидов”. В ноябре 2017 он опубликовал пост на арабском, в котором писал, что "сионисты исчезнут" и "сионисты сгорят".
Недавно родители Итамара Бен-Галя направили в суд эмоциональное письмо, с пожеланием, чтобы убийца их сына "до последнего дня гнил за решеткой".
"Этот убийца символизирует все зло, которое существует в мире. Это зло жестоко ударило нашего сына Итамара. Презренный убийца прервал нить жизни, оставив вдову с четырьмя детьми. Мы знаем, что вы не можете применить смертную казнь, но просим вас приговорить его к тюремному сроку, который заставит его гнить в тюрьме до последнего дня, чтобы он больше никогда не смог увидеть солнечный свет. Мы просим, чтобы вы определили, что ни при каких обстоятельствах он не будет включен в любую будущую сделку по освобождению террористов", - говорилось в документе.