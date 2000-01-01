Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Убийца раввина Итамара Бен-Галя получил пожизненное | Фото:24.11 18:00   MIGnews.com

Убийца раввина Итамара Бен-Галя получил пожизненное

В воскресенье, 24 ноября, в окружном суде в Лоде был вынесен пожизненный приговор террористу Абед аль-Кариму Асси, убившему 29-летнего раввина Итамара Бен-Галя у въезда в Ариэль.

Как уточняют израильские СМИ, во время слушаний доводов о наказании убийца прервал адвоката, который пытался убедить судей, что приговор должен быть смягчен.

Асси объявил, что "преднамеренно убил еврея", потому что Израиль якобы "истребляет женщин и детей".

В итоге, в дополнение к пожизненному заключению окружной суд Лода распорядился взыскать с террориста выплату для семьи Бен-Галя в размере 258 тысяч шекелей.

Отметим, что раввина убили 5 февраля 2018 года на улице Сдерот Иерушалаим на въезде в Ариэль. Асси вооружился двумя ножами, приехал к перекрестку, где заметил стоящего на автобусной остановке Бен-Галя, подошел к нему и несколько раз ударил в грудь и живот.

Раввин пытался бежать, однако террорист продолжал наносить ему смертельные удары. Нападавшего удалось арестовать лишь через полтора месяца. Вместе с ним тогда схватили еще несколько человек.

Асси в момент ареста выглядел "потерянным" и "испуганным". Его мать родилась в Нацерете и позднее переехала в Хайфу. Его отец - житель Шхема и резидент Палестинской автономии. Родители поженились 21 год назад.

Террорист немедленно после теракта бежал в палестинскую деревню по соседству с Ариэлем - но после этого покинул и ее. В ходе расследования выяснилось, что страница Асси в Facebook была наполнена постами, восхваляющими палестинских “шахидов”. В ноябре 2017 он опубликовал пост на арабском, в котором писал, что "сионисты исчезнут" и "сионисты сгорят".

Недавно родители Итамара Бен-Галя направили в суд эмоциональное письмо, с пожеланием, чтобы убийца их сына "до последнего дня гнил за решеткой".

"Этот убийца символизирует все зло, которое существует в мире. Это зло жестоко ударило нашего сына Итамара. Презренный убийца прервал нить жизни, оставив вдову с четырьмя детьми. Мы знаем, что вы не можете применить смертную казнь, но просим вас приговорить его к тюремному сроку, который заставит его гнить в тюрьме до последнего дня, чтобы он больше никогда не смог увидеть солнечный свет. Мы просим, чтобы вы определили, что ни при каких обстоятельствах он не будет включен в любую будущую сделку по освобождению террористов", - говорилось в документе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:04
Хайфа: малыш умер в детсаду от удушья
18:43
БАГАЦ отклонил апелляцию об отставке Нетаниягу
17:30
Антисемит из лондонского метро арестован полицией
17:09
Начальник генштаба армии США прибыл в Израиль
16:49
Нетаниягу: у Израиля появилась новая серьезная угроза
16:25
Нетаниягу обсудит с Кацем стоит ли проводить праймериз
16:03
В Конго самолет врезался в жилые дома: есть погибшие  
15:40
Проблема между Россией и Турцией
15:02
Ирак: полиция застрелила трех демонстрантов
14:30
"Иран уничтожил сотни собственных граждан"
14:10
Защитит ли НАТО страны Балтии?
14:05
Айман Уда: Биби задохнется от сигарного дыма в тюрьме  
13:11
Шейх Раэд Салах признан виновным в подстрекательствах
13:02
Иран укрепляет систему ПВО
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus