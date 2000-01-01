24.11 12:30 MIGnews.com

Хайфа: 2-летний ребенок потерял сознание в детском саду

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В воскресенье утром, 24 ноября, детском саду Хайфы 2-летний потерял сознание.Скорая помощь, которая прибыла на место происшествия, оказала ребенку неотложную медицинскую помощь и доставила его в больницу РАМБАМ в критическом состоянии.Фельдшер МДА, Офер Виник, сообщил, что "когда мы приехали, мы обнаружили ребенка без сознания, без пульса и без дыхания. Мы сразу же начали спасать его жизнь и доставили его в больницу в критическом состоянии".К расследованию инцидента подключена полиция.