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Хайфа: 2-летний ребенок потерял сознание в детском саду | Фото:24.11 12:30   MIGnews.com

Хайфа: 2-летний ребенок потерял сознание в детском саду

В воскресенье утром, 24 ноября, детском саду Хайфы 2-летний потерял сознание.

Скорая помощь, которая прибыла на место происшествия, оказала ребенку неотложную медицинскую помощь и доставила его в больницу РАМБАМ в критическом состоянии.

Фельдшер МДА, Офер Виник, сообщил, что "когда мы приехали, мы обнаружили ребенка без сознания, без пульса и без дыхания. Мы сразу же начали спасать его жизнь и доставили его в больницу в критическом состоянии".

К расследованию инцидента подключена полиция.


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