24.11 12:01 MIGnews.com

Мотоциклисты остановили Аялон

רוכבי אופנועים גרמו לעומסים באיילון צפון הבוקר, במחאה על הודעת המשטרה שתאכוף נסיעה בשוליים של הרוכבים@ittaishick pic.twitter.com/hJUEvxFtWC — כאן חדשות (@kann_news) November 24, 2019

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Сотни мотоциклистов приняли участие в акции протеста против действий транспортной полиции, начавшей штрафовать за езду по обочинам шоссе.Они намеренно ехали медленно по шоссе Аялон в районе перекрестка Ха Сира в южном направлении в несколько рядов. Одновременно подобные акции были совершены еще на нескольких перекрестках, что привело к созданию больших транспортных пробок в центре страны.Протесты продолжались до 10:00.Том, участник акции, заявил: "Через 11 лет министерство транспорта и полиция решили задействовать закон о запрете езды по обочинам. Это принуждает нас ехать зигзагами между машинами, подвергая свою жизнь и здоровье опасности, увеличивая риск аварий. Нам необходимо вернуть разрешение к езде по правой обочине на разумной скорости”.Другой мотоциклист, Гай, говорит: “Водители машин нас просто не замечают, если мы пользуемся нормальными полосами, мы рискуем жизнью. Наша проблема - не просто в том, чтобы добраться куда-то быстрее, а в том, что речь идет о риске для жизни”.Михаэль, 20 лет ездящий по Аялон на работу, говорит: “Каждый из нас может купить машину - и дальше что? Люди не смогут попасть на работу. Сегодня нужен час на то, чтобы попасть из Герцлии в Тель-Авив. Если мы едем на двухколесном транспорте, нам требуется полчаса, нагрузка на шоссе снижается, будет меньше аварий. Это так просто. Необходимо закончить с этой дурью и попытками заставить мотоциклистов ехать зигзагами между автомобилями. Это не просто глупо, это - опасно”.Мотоциклисты в Израиле привыкли к тому, что полиция не штрафует за езду по правой обочине на междугородних шоссе, при условии, что речь идет о “приемлемой” скорости. Подобная практика, в часы пик, несколько снижала загруженность дорог и сокращала опасность столкновения мотоциклистов с машинами.Тем не менее, на прошлой неделе в сети был слит внутренний доклад транспортного управления правления, указывающий на то, что глава управления решил начать применить законодательство в отношении мопедов. мотоциклов и электровелосипедов.Полиция сообщила, что запрет на езду по обочинам “не был в фокусе нашего внимания”. Тем не менее, после серии серьезных аварий на обочинах было принято решение наказывать за это нарушение.Транспортное управление полиции дало понять, что речь не идет о тотальном наказании всех мотоциклистов, использующих обочину. Полиция намерена сфокусироваться на тех мотоциклистах, которые несутся по обочине сна бешеной скорости и совершают опасные маневры. Также будут наказываться те, кто едет по обочине тогда, когда нет пробок, и тех кто выезжает на разделительные линии.