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Антисемит из лондонского метро арестован полицией | Фото:24.11 17:30   MIGnews.com

Антисемит из лондонского метро арестован полицией

В субботу, 23 ноября, британская полиция арестовала мужчину, который оскорблял еврейскую семью в лондонском метро, ​​после того, как запись инцидента стала вирусной.

По словам британской транспортной полиции, подозреваемый был арестован в Бирмингеме. Он подозревается в нарушении общественного порядка при расовом отягчении. Случай был снят в пятницу и вызвал широкое осуждение, а также восхищение мусульманской женщиной, которая вступилась за пострадавших и других пассажиров, которым угрожал мужчина.

Женщина, идентифицированная как Асма Шувейх, сказала, что она "без колебаний сделала бы это снова". "Будучи матерью двоих детей, я знаю, каково это быть в такой ситуации, и я бы хотела, чтобы кто-то помог, если бы я оказалась в такой ситуации", сказала она, по данным британских СМИ.

Она также назвала поддержку в социальных сетях после инцидента "согревающей". На видео видно, что мужчина зачитывает отрывки из Библии прямо в лицо мужчине и его сыну, которые сидят в метро в кипах. Вскоре он начал обвинять евреев в теракте 11 сентября и убийствах. "Это не мое мнение, это слово Бога", - кричал он.




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