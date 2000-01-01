24.11 17:30 MIGnews.com

Антисемит из лондонского метро арестован полицией

Around noon I witnessed appalling anti Semitic abuse towards this Jewish Family on the northern line. Fair play to other passengers who stood up to him. If you recognise the guy please report to ⁦@metpoliceuk⁩ pic.twitter.com/YxzwAnDqTJ — Chris Atkins (@scatatkins) 22 ноября 2019 г.

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В субботу, 23 ноября, британская полиция арестовала мужчину, который оскорблял еврейскую семью в лондонском метро, ​​после того, как запись инцидента стала вирусной.По словам британской транспортной полиции, подозреваемый был арестован в Бирмингеме. Он подозревается в нарушении общественного порядка при расовом отягчении. Случай был снят в пятницу и вызвал широкое осуждение, а также восхищение мусульманской женщиной, которая вступилась за пострадавших и других пассажиров, которым угрожал мужчина.Женщина, идентифицированная как Асма Шувейх, сказала, что она "без колебаний сделала бы это снова". "Будучи матерью двоих детей, я знаю, каково это быть в такой ситуации, и я бы хотела, чтобы кто-то помог, если бы я оказалась в такой ситуации", сказала она, по данным британских СМИ.Она также назвала поддержку в социальных сетях после инцидента "согревающей". На видео видно, что мужчина зачитывает отрывки из Библии прямо в лицо мужчине и его сыну, которые сидят в метро в кипах. Вскоре он начал обвинять евреев в теракте 11 сентября и убийствах. "Это не мое мнение, это слово Бога", - кричал он.