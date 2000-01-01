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Сосед по квартире убил израильтянина в Мексике 24.11 11:20   MIGnews.com

Сосед по квартире убил израильтянина в Мексике

Мексиканские СМИ сообщают о том, что в стране убит гражданин Израиля.

Израильтянина якобы убил американец, его сосед по квартире.

Между двумя мужчинами, в возрасте 50 лет, началась ожесточенная ссора, закончившаяся сценой жестокого насилия.

Местная полиция обнаружила тело израильтянина с несколькими ножевыми и пулевыми ранениями. Американец бежал с места происшествия, но позднее был задержан.


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