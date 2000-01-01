24.11 11:20 MIGnews.com
Сосед по квартире убил израильтянина в Мексике
Мексиканские СМИ сообщают о том, что в стране убит гражданин Израиля.
Израильтянина якобы убил американец, его сосед по квартире.
Между двумя мужчинами, в возрасте 50 лет, началась ожесточенная ссора, закончившаяся сценой жестокого насилия.
Местная полиция обнаружила тело израильтянина с несколькими ножевыми и пулевыми ранениями. Американец бежал с места происшествия, но позднее был задержан.
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