24.11 11:20 MIGnews.com

Сосед по квартире убил израильтянина в Мексике

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Мексиканские СМИ сообщают о том, что в стране убит гражданин Израиля.Израильтянина якобы убил американец, его сосед по квартире.Между двумя мужчинами, в возрасте 50 лет, началась ожесточенная ссора, закончившаяся сценой жестокого насилия.Местная полиция обнаружила тело израильтянина с несколькими ножевыми и пулевыми ранениями. Американец бежал с места происшествия, но позднее был задержан.