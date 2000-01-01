24.10 10:02 MIGnews.com

Количество нелегального оружия увеличилось на 21%

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После требований глав арабского сектора усилить "войну с преступностью", полиция Израиля опубликовала список оружия, изъятого в начале этого года. Исраэль Хайом сообщил, что с начала года до вчерашнего дня ЦАХАЛ изъял 4 017 единиц огнестрельного оружия по всей стране, 3600 из которых были захвачены в населенных пунктах и ​​деревнях арабского сектора.Для сравнения, в 2018 году было изъято 3 314 единиц - 90% в арабском секторе. Кроме того, около 3350 арабских израильских граждан были арестованы в этом году за незаконное хранение оружия, торговлю оружием и стрельбу.Изъятые предметы включают 526 орудий и 435 винтовок различных типов (в первую очередь Карла Густава и М-16). Много самодельного оружия. Было также изъято 137 автоматов, 1810 единиц боеприпасов и многое другое. В целом, количество нелегального оружия увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом.