24.10 08:20 MIGnews.com

Зима удивит россиян

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Появился долгосрочный прогноз на предстоящую зиму 2019 -2020 года. Зима будет теплая, без аномальных морозов.По регионам ситуация меняется. Рекордное тепло будет наблюдаться в Европейской части страны, в Сибири ожидается климатическая норма, но, в отдельных регионах СФО будет теплее, чем обычно. Камчатке предсказали более холодную, чем обычно, зиму.Ноябрь покажется крайне холодным. Декабрь чуть дождливый и без метелей. Январь принесет с собой морозы, но не во все регионы. Февраль будет таким же, как и обычно. Весна 2020 придет рано и будет теплее, чем обычно.