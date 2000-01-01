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Зима удивит россиян 24.10 08:20   MIGnews.com

Зима удивит россиян

Появился долгосрочный прогноз на предстоящую зиму 2019 -2020 года. Зима будет теплая, без аномальных морозов.

По регионам ситуация меняется. Рекордное тепло будет наблюдаться в Европейской части страны, в Сибири ожидается климатическая норма, но, в отдельных регионах СФО будет теплее, чем обычно. Камчатке предсказали более холодную, чем обычно, зиму.

Ноябрь покажется крайне холодным. Декабрь чуть дождливый и без метелей. Январь принесет с собой морозы, но не во все регионы. Февраль будет таким же, как и обычно. Весна 2020 придет рано и будет теплее, чем обычно.


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