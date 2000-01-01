24.10 08:33 MIGnews.com

В Египте бушует циклон: есть жертвы

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Сильные дожди, которые обрушились на столицу Египта Каир и другие районы страны, привели к гибели по меньшей мере восьми человек, включая четверых детей, сообщили власти в среду, 23 октября. Правительство закрыло школы и университеты в районе Большого Каира, а компании дали рабочим выходной.По данным Министерства внутренних дел, в провинциях Дельта Нила в Шаркии, Гарбии и Кафр-эш-Шейхе погибло пять человек. Трое из жертв, в том числе двое детей, погибли от удара электрическим током. Двое упали с крыши своих домов. Местные власти на севере Синая также сообщили о двух смертельных случаях.Моатаз Тахер, глава муниципалитета Эль-Хасана, заявил, что 47-летний фермер и его 13-летняя дочь погибли в среду в результате наводнения. В городе Александрия из-за сильного дождя рухнуло трехэтажное здание, убив семилетнего ребенка и ранив его 19-летнего брата, сообщает городское управление гражданской защиты.В Каире сильнее всего пострадала восточная окраина города Наср, а также Гелиополис, расположенный недалеко от международного аэропорта Каира. Правительство заявило, что эти два пригорода получили по крайней мере 650 000 кубических метров осадков всего за 90 минут, подавив городские канализационные и дренажные системы.