24.10 08:22 MIGnews.com
Бразилец взорвал свой газон в попытке убить тараканов
В Бразилии мужчина пытался вывести тараканов на своем заднем дворе и придумал для этого оригинальный, но недейственный способ.
Сезар Шмитц рассказал журналистам, что его жена жаловалась на вредителей, которые завелись у них в саду.
"Она боится их и попросила меня раз и навсегда уничтожить их гнездо под землей", - сказал он.
Метод Шмитца заключался в следующем: он налил бензин в яму, которую посчитал гнездом тараканов, и начал бросать туда спички.
Сначала ничего не произошло. Но потом, после третьей заброшенной спички, газон Шмитца взорвался. Никто не пострадал - в том числе и тараканы.
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