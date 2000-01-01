24.10 08:22 MIGnews.com

Бразилец взорвал свой газон в попытке убить тараканов

Dude went to the Yosemite Sam school of how to deal with critters. pic.twitter.com/40ElxsFPem — Klara Sjöberg (@klara_sjo) 20 октября 2019 г.

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В Бразилии мужчина пытался вывести тараканов на своем заднем дворе и придумал для этого оригинальный, но недейственный способ.Сезар Шмитц рассказал журналистам, что его жена жаловалась на вредителей, которые завелись у них в саду."Она боится их и попросила меня раз и навсегда уничтожить их гнездо под землей", - сказал он.Метод Шмитца заключался в следующем: он налил бензин в яму, которую посчитал гнездом тараканов, и начал бросать туда спички.Сначала ничего не произошло. Но потом, после третьей заброшенной спички, газон Шмитца взорвался. Никто не пострадал - в том числе и тараканы.