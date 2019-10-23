24.10 07:28 MIGnews.com

225 км/ч: погибший из-за арабской гонки в центре Иерусалима

225 קמ"ש בלב י-ם: המרוץ בכביש הראשי שהסתיים בטרגדיה • @Yossi_eli עם התיעוד המלא >> https://t.co/nRMiGbAxSb pic.twitter.com/4KEGysEJHh — חדשות 13 (@newsisrael13) October 23, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





13-й канал израильского ТВ опубликовал записи камер наружного наблюдения запечатлевших безумную гонку двух арабов из Бейт Цафафа в сердце Иерусалима.Бади Джат и Исмаил Хусам в минувший Рош Ха Шана разогнали свои машины до скорости 225 км/ч на шоссе Бегин. Они влетели в пробку, и машина Джата врезалась в автомобиль жителя Гило Шуки Коэна. Коэн погиб на месте, его жена Анат тяжело ранена.Адвокат обвиняемых, Джата и Хусама. отрицает тот факт, что речь шла о гонке, и говорит, что у этого “нет никаких доказательств”. Он также утверждает, что “в любом случае, это произошло ненамеренно”.