225 км/ч: погибший из-за арабской гонки в центре Иерусалима
13-й канал израильского ТВ опубликовал записи камер наружного наблюдения запечатлевших безумную гонку двух арабов из Бейт Цафафа в сердце Иерусалима.
Бади Джат и Исмаил Хусам в минувший Рош Ха Шана разогнали свои машины до скорости 225 км/ч на шоссе Бегин. Они влетели в пробку, и машина Джата врезалась в автомобиль жителя Гило Шуки Коэна. Коэн погиб на месте, его жена Анат тяжело ранена.
Адвокат обвиняемых, Джата и Хусама. отрицает тот факт, что речь шла о гонке, и говорит, что у этого “нет никаких доказательств”. Он также утверждает, что “в любом случае, это произошло ненамеренно”.