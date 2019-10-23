Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Неонацисты напали на еврейский общинный центр в Будапеште | Фото:24.10 19:00   MIGnews.com

Неонацисты напали на еврейский общинный центр в Будапеште

Неонацистская группировка напала на еврейскую общину и центр активности "Аврора" в центре Будапешта, сожгла израильский флаг и нанесла антисемитские граффити.

По словам директора еврейской ассоциации "Маром" Адама Шонбергера, которая управляет и владеет заведением, никто не пострадал, передает Haaretz.

Что примечательно, полиция не вмешивалась. Шонбергер отметил, что центр понес незначительный ущерб.

Открытый "Маром" в 2014 году центр "Аврора" является штаб-квартирой не только еврейской общины. В здании находятся пресс-центра рома, Будапештской прайд, организация по защите прав беженцев Migszol и агентство общественной активности Zold Pok.

В 2017 году ультраправые активисты разместили плакаты с надписью: "Остановить операцию Сорос" на доске объявлений "Авроры". Джордж Сорос – еврейский американо-венгерский миллиардер, стал целью негативной кампании во главе с правым правительством Венгрии при премьер-министре Викторе Орбане.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:19
Журналисты выступили против репрессий со стороны ПА
18:33
Нетаниягу заподозрили в тайном визите в Саудовскую Аравию
17:59
Starbucks может вернуться в Израиль
17:27
Командующий ВВС: это был тяжелейший год
16:59
Индия и Пакистан подписали историческое соглашение
16:10
Таяние ледников в Арктике обнажило новые острова
15:41
Израиль владеет усовершенствованной системой ПРО
15:02
Россия и Турция приступают к реализации договоренностей
14:56
Звезда "Игры престолов" отметила свое 33-летие в Париже
14:15
39 человек, найденные мертвыми в контейнере - китайцы
14:05
Депутат Балада: Ганц не звонил мне - в этом нет смысла
14:01
Мухаммед Штайе обещает прекратить рейды Израиля
13:38
У палестинцев появилась надежда?
13:26
Дери: мы не откажемся от правого блока и схемы президента
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus