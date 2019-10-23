24.10 19:00 MIGnews.com

Неонацисты напали на еврейский общинный центр в Будапеште

Neo-Nazis march on the streets of Budapest on the national holiday, chanting “we don’t want such a union, neither red nor blue”, “fight with us”, “let the flame burn”.



Previously, they harrassed Aurora, a Jewish-linked community center.



Pics: MTI



Video:https://t.co/vHZGrJ0waz pic.twitter.com/vqTBV5Ak0w — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) October 23, 2019

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Неонацистская группировка напала на еврейскую общину и центр активности "Аврора" в центре Будапешта, сожгла израильский флаг и нанесла антисемитские граффити.По словам директора еврейской ассоциации "Маром" Адама Шонбергера, которая управляет и владеет заведением, никто не пострадал, передает Haaretz.Что примечательно, полиция не вмешивалась. Шонбергер отметил, что центр понес незначительный ущерб.Открытый "Маром" в 2014 году центр "Аврора" является штаб-квартирой не только еврейской общины. В здании находятся пресс-центра рома, Будапештской прайд, организация по защите прав беженцев Migszol и агентство общественной активности Zold Pok.В 2017 году ультраправые активисты разместили плакаты с надписью: "Остановить операцию Сорос" на доске объявлений "Авроры". Джордж Сорос – еврейский американо-венгерский миллиардер, стал целью негативной кампании во главе с правым правительством Венгрии при премьер-министре Викторе Орбане.