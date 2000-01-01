24.10 14:15 MIGnews.com

39 человек, найденные мертвыми в контейнере - китайцы

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Полиция подтвердила, что 39 трупов, найденных замороженными в контейнере грузовика Co Armagh в Эссексе, Британия, были гражданами Китая. Офицеры провели обыски в двух местах в Северной Ирландии откуда приехал водитель грузовика.Детективы сообщили, что контейнер с жертвами прибыл в Пурфлит из Зебрюгге в Бельгии около 12:30 в среду, 23 октября, а сам грузовик - из Северной Ирландии. Он покинул порт в Пурфлит в час ночи. Эрик Ван Дуйсе, представитель федеральной прокуратуры Бельгии, заявил, что Брюссель начал расследование инцидента.Он добавил: "На данный момент мы не знаем, сколько времени грузовик провел в Бельгии, это могут быть часы или дни, мы просто не знаем". Тела были найдены рано в среду в промышленной зоне в Эссексе.25-летний водитель грузовика, родом из Северной Ирландии, был арестован по подозрению в убийстве.Министерство иностранных дел Китая подтвердило сообщения о том, что 39 человек, найденных мертвыми в кузове грузовика под Лондоном, были китайцами, говорится в сообщении "Глобал таймс".