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Рак у Заворотнюк вызван наследственностью? 24.10 13:07   MIGnews.com

Рак у Заворотнюк вызван наследственностью?

В семье актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с онкозаболеванием, могли быть близкие родственники, которые ушли из жизни из-за рака.

Ряд СМИ пишет, что отец актрисы, телережиссер Юрий Андреевич Заворотнюк умер в 2015 году "от тяжелой и продолжительной болезни". В 2018 году в возрасте 52 лет ушел из жизни ее старший брат, якобы причина - перитонит, но не исключено, что это могла быть онкология.

Онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории международного медицинского центра "ОН Клиник" Анатолий Михайленко рассказал, могла ли наследственность стать причиной опухоли мозга актрисы.

"Если говорить об основной причине глиобластомы, то это изменения гена АРС, которые передаются по наследству", - приводит издание слова медика. Михайленко также подчеркнул, что если у ближайших родственников Анастасии Заворотнюк в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, то у нее могла быть генетическая предрасположенность к подобному заболеванию.


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