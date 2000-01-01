24.10 12:52 MIGnews.com

Убийцы студента: "Мы искали кого-то в кипе и с пейсами"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Убийцы 18-летнего студента ешивы на Западном берегу в августе рассказали мотивы своего зверского преступления. Они рассказали следователям, что сделали это из-за "страданий палестинского народа" и "ситуации в Аль-Акса", пишет газета Yedioth Ahronoth.Братья Насир и Кассим аль-Асафра обвиняются в убийстве Двира Сорека 9 августа возле перекрестка Гуш-Эцион. Они были арестованы в своих домах недалеко от Хеврона, через два дня после убийства."В течение нескольких месяцев я собирался помолиться в мечети и слышал о ситуации в Аль-Акса, что палестинцам-мусульманам было запрещено входить туда, а поселенцам разрешалось", - сказал Кассим следователям. "Кроме того, в поселениях ведется строительство. Израильские оккупанты насилуют нашу землю. Я всегда хотел умереть как мученик". Кассим сказал, что купил электрошокер за некоторое время до убийства, планируя использовать его для атаки."За 10 дней до нападения я встретился с Насиром, моим двоюродным братом. Я хотел поговорить с ним наедине", - сказал он. Террористы "говорили о ситуации на Западном берегу и страданиях палестинского народа, оккупации и молящихся в мечети Аль-Акса, и он предложил мне принять участие в нападении". Кассим показал брату электрошокер и сказал ему, что хочет напасать на поселенцев. "А потом Насир сказал мне, что купил нож, я думаю, длиной около 20-25 сантиметров".Они решили вместе убить поселенца. В день планируемой атаки Кассим встал рано и отправился на работу в израильский город Реховот. Вечером, вернувшись домой, он отвел жену и детей к бабушке и дедушке. Он сказал своей жене, что идет выполнять некие поручения."Я позвонил Насиру и попросил его встретить меня у дороги. Я забрал его… и мы поехали на перекресток Гуш-Эцион. Мы поговорили, и я предложил похитить поселенца и спрятать его", - сказал Кассим. Однако он отрицает, что хотел сделать это ради выкупа. Они планировали убийство, но также намеревались "запутать" и "утомить" силы безопасности."Я сказал ему, что подожду в машине: "Попытайся похитить поселенца, используй электрошокер, если тебе это удастся, мы положим его в багажник… если нет - убей его.." Они искали жертву около 20 минут, пока не увидели Сорека, который шел с автобусной остановки."Мы искали кого-то в кипе и с пейсами, чтобы понять, что он поселенец", - сказал Касим. Они подъехали к Сореку, и Насир выпрыгнул из машины."Я вышел из машины с электрошокером в левой руке и ножом в кармане", - сказал Насир. "Я пытался ударить его шоком, но я не смог включить его, поселенец попытался оттолкнуть меня назад, но я толкнул его первый, он упал на пол. В этот момент я вытащил нож и начал наносить удары поселенцу в верхнюю часть тела в области груди. Он попытался защитить себя, закрыв лицо и верхнюю часть тела руками. Потом он замер, не двигался, и я сел в машину.""Насир попытался очистить нож от крови, на нем остались пятна крови. Я положил его над шкафом моих детей и пошел молиться с семьей". Тело Сорека было найдено несколько часов спустя у дороги, ведущей в религиозную семинарию в Мигдал-Оз, где он учился. Согласно ЦАХАЛу, членами бандами также были Ахмад аль-Асафра, Юсеф Захур и Махмуд Атуна.