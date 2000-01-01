Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Албании раскрыта иранская террористическая ячейка | Фото:24.10 12:02   MIGnews.com

В Албании раскрыта иранская террористическая ячейка

В среду, 23 октября, полиция Албании обнаружила иранскую военизированную сеть, которая планировала нападения в Албании на изгнанных членов иранской группировки, стремящихся свергнуть правительство в Тегеране.

Начальник полиции Арди Велиу заявил, что в иностранном крыле Корпуса стражей исламской революции Ирана, в составе Сил Кудс, действует "активная террористическая ячейка", нацеленная на моджахедин э-халка, или МЕК, членов леворадикальной группы в Албании.

Он не уточнил, в чем заключался заговор или были ли произведены какие-либо аресты.

В заявлении полиции утверждается, что два высокопоставленных иранских сотрудника службы безопасности командовали ячейкой из Тегерана. Также сообщается, что сеть предположительно была связана с организованными преступными группировками в Турции и использовала бывшего члена MEK для сбора информации в Албании.

Велиу сказал, что еще одно запланированное нападение на группу в Албании со стороны иранских правительственных агентов было сорвано в марте во время празднования Дня Султана Невруза.

"Албанские власти опознали этих людей, и благодаря информации, полученной от информаторов внутри преступных организаций, предотвратили запланированное нападение в марте 2018 года и возможное планирование нападений со стороны членов организованной преступности ... от имени Ирана", - сказал Велиу.

Фамилия предполагаемого лидера ячейки - Пейман, иранский боевик Сил Кудса. Пейман несколько раз отправлял в Албанию члена иранской ячейки, Алиреза Нага-Шазаде, который был идентифицирован как бывший член МЕК с австрийским паспортом, для сбора информации.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:26
Дери: мы не откажемся от правого блока и схемы президента
13:23
Сеть взорвало видео с котами, которые исполнили гимн ЛЧ
13:07
Рак у Заворотнюк вызван наследственностью?
13:02
Айман Уда: Ганц отменит закон против арабского строительства
12:52
Убийцы студента: "Мы искали кого-то в кипе и с пейсами"
12:03
"Бени Ганц устал от эго Яира Лапида"
11:48
В поселении Ицхар снесены незаконные постройки
11:40
Граница с Газой: ошибочный запуск ПРО Железный Купол
11:32
Ракетная тревога и взрывы на границе с Газой
11:30
Израиль поднялся в рейтинге Всемирного банка
11:00
Прогноз погоды на 24 октября в Израиле
10:42
Горовиц надеется стать партнером Ганца
10:33
На семью израильтян напали в арабском районе Иерусалима
10:08
Женщина спасла ребенка от падения под автобус - видео
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus