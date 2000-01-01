24.10 12:02 MIGnews.com

В Албании раскрыта иранская террористическая ячейка

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В среду, 23 октября, полиция Албании обнаружила иранскую военизированную сеть, которая планировала нападения в Албании на изгнанных членов иранской группировки, стремящихся свергнуть правительство в Тегеране.Начальник полиции Арди Велиу заявил, что в иностранном крыле Корпуса стражей исламской революции Ирана, в составе Сил Кудс, действует "активная террористическая ячейка", нацеленная на моджахедин э-халка, или МЕК, членов леворадикальной группы в Албании.Он не уточнил, в чем заключался заговор или были ли произведены какие-либо аресты.В заявлении полиции утверждается, что два высокопоставленных иранских сотрудника службы безопасности командовали ячейкой из Тегерана. Также сообщается, что сеть предположительно была связана с организованными преступными группировками в Турции и использовала бывшего члена MEK для сбора информации в Албании.Велиу сказал, что еще одно запланированное нападение на группу в Албании со стороны иранских правительственных агентов было сорвано в марте во время празднования Дня Султана Невруза."Албанские власти опознали этих людей, и благодаря информации, полученной от информаторов внутри преступных организаций, предотвратили запланированное нападение в марте 2018 года и возможное планирование нападений со стороны членов организованной преступности ... от имени Ирана", - сказал Велиу.Фамилия предполагаемого лидера ячейки - Пейман, иранский боевик Сил Кудса. Пейман несколько раз отправлял в Албанию члена иранской ячейки, Алиреза Нага-Шазаде, который был идентифицирован как бывший член МЕК с австрийским паспортом, для сбора информации.